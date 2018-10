Zorgen bij winkeliers in Helmond

Helmonds Kamerkoor viert jubileum met concert in Bethlehem­kerk

29 oktober HELMOND - Het is niet direct muziek voor een feestje, toch is het ‘Deutsches Requiem’ van Brahms voor het Helmonds Kamerkoor een feestelijke aangelegenheid. Zeventig jaar samen zingen moet worden gevierd met een bijzonder werk en dat gebeurt zaterdag 10 november in de Bethlehemkerk in Helmond met de Duitstalige dodenmis van Brahms. ,,Dit werk is geschreven als troost voor de nabestaanden, het verzoent hen met de dood. Brahms zelf zei dat het ook een ‘menschliches Requiem’ had kunnen zijn”, zegt koorlid/sopraan Marion Achthoven.