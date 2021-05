Zorgen in Helmond over gezinshuis De Glimlach, eigenaresse blijft nuchter: ‘Buren nog steeds welkom voor gesprek’

Ad van den Brand neemt na 44 jaar afscheid van Rijtven/ORO: ‘Als iemand zwaar gehandi­capt is, moet je in zijn huid kruipen’

17 mei DEURNE - Twaalf ernstig verstandelijk gehandicapten in een zaal die voornamelijk in bed lagen. Veel kinderen die sondevoeding kregen. Dit moet anders, dacht Ad van den Brand toen hij in 1977 op het Rijtven kwam als verpleegkundige.