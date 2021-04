Zorgen om ‘grenzeloze’ Helmonder die zijn handen niet thuis kon houden bij Eindhovense ex

Ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant: aantal coronapa­tiën­ten stabiel, druk op zorg blijft hoog

6 april EINDHOVEN - Het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis ligt, is in Zuidoost-Brabant vrijwel stabiel. Deze dinsdagochtend verzorgden de vier ziekenhuizen samen 145 coronapatiënten, evenveel als een week geleden.