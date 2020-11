Zorgen om zonnepanelen in Helmond

Helmond leek zo goed op weg. Met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) als kartrekker zouden tal van bedrijfsdaken worden uitgerust met in totaal tienduizenden zonnepanelen. Een jaar geleden werd uitgebreid stilgestaan bij de eerste fase van het project (2.900 panelen), waarbij ondernemingen onderling groene stroom kunnen uitwisselen.

Na die voortvarende start is de klad er in gekomen, stelt parkmanager Frits Rutten van SBH. Verzekeraars zijn volgens hem hogere eisen gaan stellen. Dat gaat dan om de dakconstructie (is die sterk genoeg voor zonnepanelen?), maar ook om de dakbedekking (is die brandveilig?) en de manier van installeren. „Op basis van de zaken die we nu voorbij hebben zien komen, moet naar schatting meer dan de helft van de bedrijfsdaken in Helmond worden aangepast en dat zit dan vooral in de dakbedekking. Het gaat om oude én nieuwe panden.”

Verbazing bij Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd. „Uit de praktijk krijgen wij signalen dat het af en toe voorkomt dat een dak niet of niet meteen geschikt is voor zonnepanelen”, aldus woordvoerster Iwanna de Jonge. „Het is de taak van de installateur om de pandeigenaar hierover te informeren en te bespreken wat er nodig is om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen.”

Volgens De Jonge staan verzekeraars absoluut niet afwijzend tegenover zonnepanelen op bedrijfsdaken. „Maar verduurzamen moet in onze ogen veilig gebeuren en dat kan ook. Helaas worden verzekeraars vaak pas achteraf betrokken. De installatie ligt er dan al. Deze blijkt dan soms niet te voldoen aan de normen of aan de (brand)veiligheidseisen van de verzekeraar.”

Verrassingen achteraf voorkomen

Rutten en De Jonge menen dat goede voorlichting van groot belang is. Rutten: „Wij zeggen tegenwoordig: jongens, let op, check je verzekering. En denk na over de dakbedekking.” De Jonge: „Wij wijzen onze leden erop dat ze burgers en bedrijven hierop attent moeten maken. Meestal gebeurt dat ook. Veel verzekeraars hebben alles keurig op hun website staan. Bedrijven adviseren we om eerst met hun verzekering in gesprek te gaan. Dit voorkomt verrassingen achteraf.”

De kwestie vormt een uitdaging voor de Helmondse wethouder Antoinette Maas. Zeker nu er in Stiphout weerstand is ontstaan tegen de komst van een zonnepanelenveld. Maas meldde onlangs dat voorlopig geen nieuwe aanvragen voor zonnevelden in behandeling zullen worden genomen; dat eerst daken vol gelegd moeten worden.

Politiek probeert bij te sturen

De politiek heeft twee moties aangenomen over zonne-energie. De ene (VVD, CDA, GroenLinks, Helder Helmond) behelst dat de openstaande capaciteit op het elektriciteitsnet eerst wordt gebruikt voor zonnepanelen op daken, in plaats van capaciteit te laten reserveren door ontwikkelaars van zonneparken. De andere (PvdA, Helder Helmond, Helmond Aktief) schrijft voor dat bij nieuwe bedrijfspanden de daken altijd geschikt moeten zijn voor de plaatsing van zonnepanelen.

Door alle zonnepaneleninitiatieven dreigt het elektriciteitsnet snel vol te raken, waarschuwde netbeheerder Enexis. Mede hierdoor filosofeert Rutten over een pilot waarbij Helmondse bedrijven op grotere schaal onderling stroom gaan uitwisselen. Daarbij zou opgewekte zonne-energie ook opgeslagen moeten kunnen worden. Zoiets is nu nog een kostbare aangelegenheid, maar technisch moet het kunnen. „Ik denk graag in mogelijkheden”, aldus Rutten.