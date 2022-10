Zorgorganisaties ORO en Savant getroffen door datalek: persoonlijke gegevens van negenhonderd cliënten gedownload

Nog een woonhofje erbij in Helmond; 18 bungalows achter de kerk in Mier­lo-Hout

HELMOND - De parochie heeft de grond jarenlang achter de hand gehouden voor als het kerkhof ooit groter zou moeten worden. Toen dat niet meer nodig was, is het terrein achter de kerk in Mierlo-Hout verkocht. Na jaren voorbereiding komt nu de bouw van achttien bungalows in zicht.

