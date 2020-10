Zorgpersoneel Savant en Zorgboog: snellere coronatest dankzij Elkerliek ziekenhuis

Eerder was personeel van Savant en de Zorgboog (verpleegzorg, thuiszorg in de regio Helmond-Peel) voor een coronatest aangewezen op de GGD. Het hele traject van afspraak maken tot testuitslag neemt al gauw twee tot drie dagen in beslag. Dat is dure tijd, zeker nu de zorg weer worstelt met een toename van coronapatiënten. Extra vervelend: de zorgmedewerkers kunnen geregeld niet in Helmond terecht voor een test. Ze moeten dan bijvoorbeeld naar de GGD-teststraat in Uden, Valkenswaard of Roermond.