Zorgvuldige Matthäus in Deurnese Willibrorduskerk

Raf De Keninck: ‘We moeten technolo­gie, design en kennis beter verbinden’

Verschillende instanties werken op dit moment aan een designvisie voor de stad. In de aanloop naar de presentatie daarvan spreekt het ED met ter zake kundigen over hoe design in de stad eruit zou kunnen zien. #4: Raf De Keninck van Design Academy Eindhoven (DAE).

10 april