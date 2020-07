Zorgwethouder Helmond: 'Meer snelheid bij beslissingen over jeugdhulp'

Vraag & antwoordTien gemeenten in De Peel en Dommelvallei kopen sinds kort jeugdzorg samen in. Waarom is daarvoor gekozen? Wat merken de jongeren ervan? Vier vragen aan zorgwethouder Cathalijne Dortmans van Helmond.

1. De afgelopen jaren werd de inkoop van jeugdhulp door alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant gedaan. Centrumgemeente Eindhoven had lange tijd totaal geen grip over het zorggeld. Is dat de eigenlijke reden om met een kleinere club verder te gaan?

,,Het klopt dat Eindhoven er financieel niet rooskleurig voorstond, maar voor ons is de belangrijkste reden: meer snelheid bij beslissingen. We merkten dat het soms lastig was om het met 21 gemeenten over alles eens te worden. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat zorgaanbieders met alle gemeenten het gesprek moeten aangaan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft becijferd dat de ideale grootte tien tot twaalf gemeenten is. Dan is het logisch om deze regio te splitsen."

2. Wat merken mensen ervan dat Helmond, Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel, Waalre en Geldrop-Mierlo voortaan samen optrekken?

,,Een kind of jongere die nu jeugdzorg heeft, zal daar niet een-twee-drie iets van merken. Maar we hopen wel dat we passende hulp, op tijd en tegen een goede kwaliteit kunnen aanbieden. Daarvoor heb je massa nodig en die is er nu. Het is ons met zijn allen gelukt een strategie vast te stellen. We zien ook dat er - zeker bij complexe problematiek - nog onvoldoende wordt samengewerkt. We vragen daarom: hoe kunnen jullie een jongere op plek twee krijgen, wanneer de behandeling op plek één klaar is?"

3. De zorgcowboys, die zich over de rug van de doelgroep grote winsten toe-eigenden, zijn veel in het nieuws geweest. Het samenwerkingsverband Peelgemeenten gaf al eens aan dat fraude bij zorginstellingen 'behoorlijk wat speurwerk vergt'. Is dat iets waarop jullie gaan inzetten?

,,Op beperkte schaal deden we dat al. Het voordeel is dat je met tien gemeenten meer capaciteit hebt, dus uitbreiden zullen we zeker doen. Let wel: de zorgcowboys zijn de perverse uitwassen van de zorgmarkt, de meeste organisaties zijn gericht op het bieden van goede zorg. Alle jaarrekeningen doorploegen is niet mogelijk. We kijken waar het meeste geld naartoe gaat en waar we signalen over krijgen. Met die aanbieders gaan we in gesprek zodat we weten wat ze ermee doen."

4. De afgelopen jaren liepen de tekorten in de jeugdzorg verder op, hoewel het nu wat lijkt te stabiliseren. Hoe denken jullie de kosten te beteugelen?

,,We zijn ook bezig met het collectief aanbieden van preventieve ondersteuning. In Helmond valt JIBB +, met allerlei sportactiviteiten, de verlengde schooldag en bewegen met overgewicht daaronder. Daarmee hoop je een goede stap in preventie te kunnen maken. We voeren ook gesprekken met huisartsen, die ook naar jeugdzorg doorverwijzen. Niet om te vertellen hoe ze dat voortaan moeten doen, wel om bewustzijn te creëren over de kosten."