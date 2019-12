'Zoveel instrumenten bij elkaar is echt uniek’

HELMOND - Overdonderend, dat is het beste woord om het concert 'A scene of music' van de slagwerkgroepen van Muziekvereniging Jong Nederland Asten en Harmonie Sint Cecilia uit Milheeze te beschrijven.

Op het podium van theater Het Speelhuis staan maar liefst tien pauken, twintig marimba's, tientallen trommels, drums en wat er nog meer aan slagwerkinstrumentarium te vinden is om het publiek te trakteren op een boordevol programma vol bekende film- en op film geïnspireerde muziek.

Krachten laten bundelen

Veel van het repertoire is niet vaak te horen in Nederland. "In How to Train your dragon zitten 27 verschillende partijen, dat kun je gewoonweg niet spelen met een enkele slagwerkgroep", aldus dirigent Harrie van Otterdijk. Van Otterdijk is dirigent van beide slagwerkgroepen en kon hen daardoor de krachten laten bundelen. "Zoveel instrumenten bij elkaar hebben, is echt uniek. Dat zie je bijna nooit", zegt Van Otterdijk enthousiast.

Speciaal voor dit concert werken de slagwerkers samen met de bekende sopraan Charlotte Janssen en andere gastmusici. Ook is het Helmondse theater Het Speelhuis afgehuurd, een locatie waar beide slagwerkgroepen normaal gesproken niet optreden. "Het is heel gaaf om een keer in zo'n zaal te mogen spelen en zulke grote werken te kunnen spelen", vindt Jan Waals van het Percussion Ensemble uit Asten. Aan alles is te merken dat de professionele technici van Het Speelhuis aan de knoppen zitten. Het geluid is imponerend maar nergens te hard, iets dat gemakkelijk had kunnen gebeuren met zoveel slagwerkers bij elkaar. Wie zijn ogen sluit, hoort zelfs amper dat er een slagwerkgroep aan het spelen is. Zoveel verschillende klanken en stijlen weten de slagwerkers uit hun instrumenten te halen.

Perfect getimede slapstick

Elk muziekstuk wordt vergezeld van bijpassende filmbeelden die boven de musici worden geprojecteerd. De perfect op de muziek getimede slapstick bij het stuk A pie in the face leidt tot veel gelach uit de zaal, waar het publiek even daarvoor nog bijna angstig terugdeinsde bij de wat naargeestige sciencefiction-beelden behorende bij het stuk Science Fiction. Ook stapt het publiek bij de themamuziek van achtbaan Joris en de Draak letterlijk even in het karretje. Deze muziek is speciaal voor dit concert gearrangeerd, net als onder meer de muziek van het computerspel Civilisation.