Zussen durven midden in de lockdown wel een kinderkledingwinkel te openen: ‘Wij beginnen op nul en nemen de erfenis van de eerste golf niet mee’

Rapstudio in Hel­mond-West brengt talent voort: ‘De kinderen kijken op tegen de rappers uit hun straat’

11 februari HELMOND - Sinds de opening kwamen er al meer dan honderd rappers langs in de muziekstudio in Helmond-West. Het hiphoplaboratorium in het wijkhuis heeft niet alleen een sociale functie. ,,Er loopt heel veel talent rond in de stad.”