Zwemmende ree uit Zuid-Willemsvaart bij Helmond gered door politie en brandweer

Omwonenden gepland windmolen­park in Someren-Hei­de blijven kritisch op ontwikke­laar, die zelf zegt zorgvuldig te werk te gaan

SOMEREN-HEIDE - Gaat ontwikkelaar Prowind op de huidige voet verder, dan komt er nooit draagvlak in de buurt voor het windmolenpark in De Diepenhoek. Omwonende Edwin van Gerven is uiterst kritisch na een recente informatieavond in De Bunt. Prowind zegt daarentegen juist zorgvuldig te werk te gaan.

4 juni