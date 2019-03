Zwijgzame verdachte bekent potloodventen in Helmond

Meisje

De Helmonder en zijn advocate Marianne van Wijk bestreden niet dat er was gebeurd wat er was gebeurd. In januari vorig jaar toonde de man zijn geslacht rond een uur of negen 's avonds aan een zeventienjarig meisje dat voorbij kwam bij het Nieveld in Helmond. En in november gebeurde zoiets opnieuw, in de Margrietlaan, waarbij de man ook masturbeerde.