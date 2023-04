Abonnement op gelijke spelen vertroebelt zicht Oranje-Rood op play-offs

Met het vierde gelijkspel in vijf wedstrijden hebben de mannen van Oranje-Rood zich in een lastig parket gebracht in de Tulp Hoofdklasse. Zondag bleef de ambitieuze Eindhovense ploeg tegen HGC steken op 1-1 en dan wacht ook nog een loodzwaar programma.

De periode na de winterstop heeft Oranje-Rood nog weinig goeds gebracht. De tweede seizoenshelft begon met een dramatisch gelijkspel tegen laagvlieger Schaerweijde en daarna remiseerden de Eindhovenaren ook tegen achtereenvolgens Den Bosch, Klein Zwitserland en zondag dus HGC. Tussendoor werd er wél, zij het nipt (0-1), van Rotterdam gewonnen. Vaak is Oranje-Rood de bovenliggende partij, maar tot uitgespeelde kansen komen en de bal dan ook in het doel krijgen is de ploeg te weinig gegeven.

Na het gelijkspel tegen HGC staat Oranje-Rood nog wel gedeeld vierde, maar het loodzware programma in combinatie met de resultaten van afgelopen weken biedt weinig houvast. Coach Jeroen Baart houdt de moed erin, maar ook hij beaamt dat de ploeg zich een betere uitgangspositie had kunnen én moeten verschaffen. ,,We hebben tot nu toe drie keer verloren en zeven keer gelijkgespeeld. Een paar keer verliezen is niet erg, maar zo vaak gelijkspelen is dat wel”, stelt de coach.

Ook zondag tegen HGC was Oranje-Rood volgens Baart zestig minuten lang dominant. Lang bleef het 0-0, totdat Sam Lane toesloeg vanuit een strafcorner. Oranje-Rood leek daarmee op een kleine zege af te gaan, maar in een ondertalsituatie kreeg de ploeg vlak voor tijd alsnog de gelijkmaker om de oren. ,,We hebben ons wederom de kaas van het brood laten eten en dat is wel frustrerend’’, geeft Baart toe. ,,Met nog een paar minuten op de klok moeten we de arbitrage überhaupt geen kans geven om een kaart te trekken. Dat gebeurde nu wel en dan kom je alsnog onnodig in de problemen.’’

In de laatste vijf wedstrijden van de competitie treft Oranje-Rood met Bloemendaal, Pinoké én Kampong nog drie ploegen uit de top vier. ,,We kunnen van iedereen winnen, maar dan zullen we beter met onze mogelijkheden om moeten springen’’, denkt Baart. ,,Ik geloof oprecht in de kwaliteit van de ploeg en de break rondom Pasen schept even wat lucht. Over de afgelopen wedstrijden zijn we zeker niet tevreden, dus dat gaan we rustig analyseren en nabespreken.’’

Oranje-Rood is dus zeker nog niet kansloos om een ticket voor de play-offs achterover te drukken, maar om dat te bewerkstelligen zal het na Pasen wel écht anders moeten.

Scoreverloop: 47. Lane 0-1 (sc.), 55. Van Ass 1-1.