Alles klopt op juiste moment bij hockeysters Oranje-Rood

Erop of eronder voor Oran­je-Rood in Laren

20 april Een eerste overwinning op Laren in 33 jaar gaat Oranje-Rood het laatste ticket voor de play-offs opleveren. Wint het vrouwenteam van vertrekkend coach Toon Siepman zondag niet, dan is het seizoen na morgen over en mag Laren (bij een gelijkspel op doelsaldo) volgende week de kruisfinale tegen Amsterdam of Den Bosch spelen.