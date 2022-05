Ambitieus HCAS na drie jaar terug in de overgangsklasse: ‘Op veld van concurrent kampioen worden is mooi’

De mannen van HCAS zijn op overtuigende wijze kampioen geworden in de eerste klasse C. Zondag wonnen de Astense hockeyers met 2-3 op bezoek bij concurrent HC Eindhoven, waarmee de titel én promotie naar de overgangsklasse een feit is.

Ondanks dat het kampioenschap al even in de lucht hing, was de blijdschap er bij HCAS niet minder om na het laatste fluitsignaal van de clash met directe concurrent HC Eindhoven. De Astenaren waren dit seizoen nauwelijks af te stoppen en ook de enige overgebleven concurrent voor de titel moest er zondag aan geloven. ,,Op het veld van de concurrent kampioen worden maakt het nog net wat mooier”, vond HCAS-verdediger Teije Bruinsma (21).

Sterk uit de startblokken

HCAS kwam in de kampioenswedstrijd sterk uit de startblokken en via twee rake strafcorners van Bruinsma leek de champagne al koud gezet te kunnen worden. Toch liet de ploeg van coach Joep Peters de teugels vieren, waardoor HC Eindhoven nog voor rust langszij kwam. In de tweede helft tekende Bodie Bérénos namens HCAS voor de winnende treffer, waardoor de Astense ploeg met nog één wedstijd te gaan niet meer te achterhalen is.

Quote Ik ben ervan overtuigd dat wij gaan slagen in de overgangs­klas­se Teije Bruinsma

Bruinsma: ,,Ontzettend gaaf dat ik een bijdrage heb kunnen leveren met m’n strafcorners, maar het kampioenschap is echt een teamprestatie. We hebben een hele mooie groep bij elkaar en naast dat we kwalitatief de sterkste waren is ook de strijdlust typerend voor ons team. Ik ben ervan overtuigd dat wij gaan slagen in de overgangsklasse.’’

Onnodig doelpunten tegen krijgen

HCAS was niet bang om de doelstelling om te promoveren uit te spreken en realiseerde die nagenoeg feilloos. Soms kreeg het team nog wel eens – onnodig – een aantal doelpunten tegen, maar met gemiddeld 5,5 gemaakte doelpunten per wedstrijd zorgde dat niet voor hoofdpijn. Of ze een rol van betekenis kunnen spelen in de overgangsklasse? ,,De groep blijft nagenoeg in stand en met deze kwaliteit willen we voor het linkerrijtje gaan’’, laten ze in het ambitieuze Astense kamp weten.

Twee jaar bezig met kampioenschap

Coach Peters roemt het zelfsturend vermogen van zijn ploeg. ,,Met dit kampioenschap zijn we twee jaar bezig geweest, het fundament is vorig seizoen al gelegd. We hebben geen échte leider in de ploeg, maar iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid en men durft elkaar aan te spreken. Dat is als coach prachtig om te zien’’, aldus Peters. De Limburgse oefenmeester doet na tien seizoenen een stapje terug bij HCAS, maar blijft nog wel betrokken bij het vaandelteam. Met de komst van Peter de Leuw – die over komt van Oss - heeft HCAS al een opvolger.

Volledig scherm Het kampioensteam van HCAS. © Frank Laracker / DCI Media