Amsterdam geeft hockeysters van Oranje-Rood pak slaag

Amsterdam en Oranje-Rood hebben hun ticket voor de play-offs al binnen, dus ging het zondagmiddag in het Wagenerstadion om de uitgangspositie in de finaleweken. En misschien wel het ticket voor de Euro Hockey League dat klaarligt voor de nummer één van de Livera hoofdklasse voor vrouwen. Bachmann miste in het Amsterdamse Bos een handvol speelsters. Valerie Magis, Daphne van der Velden, Lisa Scheerlinck en Fleur Broers ontbraken vanwege blessures en Majo Granatto vanwege interlandverplichtingen met Argentinië in de Pro League. Vier jeugdspeelsters waren daarom mee afgereisd naar Amstelveen: Vivienne Peters, Trijntje Beljaars, Daphne Nikkels en Kim Hendrix.

Amsterdam kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong. Marijn Veen scoorde middels een hoge backhand. De thuisploeg behield het overwicht en verdubbelde in de eerste helft uit een van de vijf verkregen strafcorners de score via een tip-in van Kimberly Thompson: 2-0. Een snelle uitbraak leidde vroeg na rust de 3-0 van Charlotte Vega in en nog in het derde kwart viel de 4-0 van Sosha Benninga. In het vierde kwart kreeg Yibbi Jansen een uitgelezen kans om Oranje-Rood op het scorebord te zetten, maar zij pushte een strafbal naast. Niet veel later viel de 5-0 van Vega. Vanaf kopcirkel benutte Jansen in de slotfase wel nog twee strafcorners waarmee ze de eindstand op 5-2 bracht.