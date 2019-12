Belangrijke thuiszege mannen Oranje-Rood

Tilburg kwam na 8 minuten op voorsprong uit een strafcorner; 0-1. Jamie van Aart strafte een verdedigingsfout genadeloos af; 1-1. Twee minuten later was het al 2-1 dankzij de sterke strafcorner van Mink van der Weerden. Kort voor rust maakte Tilburg gelijk; 2-2. Oranje-Rood had veel kansen nodig om te scoren. De - uiteindelijk winnende - goal van captain Thomas Briels in het derde kwart was meer dan verdiend; 3-2.