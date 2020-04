Berusting bij Oranje-Rood: ‘Motiveren steeds lastiger met geen stip aan de horizon’

,,Deze beslissing is spijtig voor de club, de sport en het land, maar ik vertrouw erop dat de specialisten de juiste keuzes maken. Het is heel belangrijk dat we nu duidelijkheid hebben. Het is jammer dat het dan zo is zoals het is. Topsport is ondergeschikt aan gezondheid”, zei Van der Horst in een eerste reactie. ,,Het is vooral zonde voor jongens die veel voor de club betekend hebben en nu vertrekken zonder dat ze hun laatste seizoen hebben uitgespeeld. En de jonge jongens missen nu een aantal maanden in hun ontwikkeling.”