Bij Oranje-Rood zijn de dromen groot: ‘M’n ambitie is om het Nederlands team te halen’

De mannen van Oranje-Rood bewezen zichzelf zondag een behoorlijk slechte dienst door in de tweede helft van de clash met Pinoké niet thuis te geven. De Eindhovenaren verloren met 2-1 in het Amsterdamse Bos en moeten in de strijd om een ticket voor de play-offs in de achtervolging.

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Oranje-Rood op bezoek bij directe concurrent Pinoké. Beide ploegen hadden vooraf evenveel punten verzameld in de Tulp Hoofdklasse en deelden daarmee de vierde plek op de ranglijst. En die vierde plek is heilig, gezien de bovenste vier ploegen aan het eind van de rit via de play-offs gaan strijden om het landskampioenschap. Toch stond Oranje-Rood na afloop met lege handen.

Zonder groots te spelen was Oranje-Rood in het eerste bedrijf de bovenliggende partij. Op slag van rust deed Oranje-Rood-aanvaller Jamie van Aart zijn ploeg een doelpunt cadeau, waarmee de aanvalsdrift van de Eindhovenaren werd beloond. Voor de nog jonge Van Aart (21) was het al zijn vierde treffer na de winterstop. ,,Het gaat de afgelopen weken lekker ja”, zei de scherpschutter met zowel een Belgisch als Nederlands paspoort na afloop over zijn doelpuntenproductie.

Geen schim meer

Na rust was Oranje-Rood geen schim meer van de ploeg die even daarvoor de baas was op het veld. In het derde kwart hield doelman Pirmin Blaak Oranje-Rood nog overeind met een aantal goede reddingen, maar in het laatste gedeelte van de wedstrijd was er geen houden meer aan. De thuisploeg kwam via Dennis Warmerdam langszij en vijf minuten voor tijd maakte Niklas Wellen de winnende treffer, waarmee hij Oranje-Rood pijn deed.

Een verklaring voor het grote verschil tussen beide helften had Van Aart niet echt. ,,We kwamen er hockeyend gewoon niet meer onderuit in de tweede helft. Enkele ‘basics’ gingen fout en daar maakte Pinoké goed gebruik van’’, aldus de aanvaller. Vroeg in de tweede helft kreeg Van Aart nog wel een kans op de 0-2, maar zijn inzet scheerde aan de verkeerde kant langs de paal.

Quote Die doelpunten na de winterstop geven wel vertrouwen, maar als we uiteinde­lijk toch verliezen overheerst de teleurstel­ling Jamie van Aart (21), hockeyer Oranje-Rood

Van Aart groeide op in een dorp onder de rook van Antwerpen en kwam in het verleden uit voor diverse Belgische nationale jeugdteams. Via KHC Dragons (Brasschaat) en het Bredase Push kwam hij in 2019 terecht bij Oranje-Rood, waar hij nu dus aan zijn derde seizoen bezig is. ,,Die doelpunten na de winterstop geven wel vertrouwen, maar als we uiteindelijk toch verliezen overheerst de teleurstelling.”

Voor Nederland uitkomen

De talentvolle aanvaller volgt naast het hockey nog een studie Fiscale Economie en mocht vorig jaar ook al ruiken aan Jong Oranje. ,,Dan is goed plannen heel belangrijk’’, zegt Van Aart, die er dus voor kiest om in de toekomst voor Nederland uit te komen, met een lach. ,,M’n ambitie is om het Nederlands team te halen, maar of dat reëel is zal op termijn moeten blijken.’’

Oranje-Rood-coach Robert van der Horst zag dat zijn ploeg moeilijk kon omgaan met de pressie die Pinoké na rust aan de dag legde. ,,Het was vanuit onze kant te behoudend en we waren slordig in de uitvoering van de keuzes die we maakten.’’ De coach mist nog altijd de geblesseerde Jelle Galema en ook Max Kuijpers staat vanwege een hamstringblessure aan de kant.

Aanstaande donderdag wacht voor Oranje-Rood het afgelopen vrijdag nog afgelaste duel met HGC, waarmee het weer een concurrent voor de bovenste plaatsen treft. Een nieuwe nederlaag kan Oranje-Rood zich niet permitteren, omdat het gat met de top vier dan vrijwel onoverbrugbaar wordt.

Scoreverloop: 35. Van Aart 0-1, 55. Warmerdam 1-1, 65. Wellen 2-1.

Uitslagen Tulp Hoofdklasse: Bloemendaal - Den Bosch 4-0, Hurley - SCHC 3-3, Kampong - Klein Zwitserland 2-2, Rotterdam - Amsterdam 0-5, Tilburg - HGC 1-3.

Stand (per 3-4): 1. Bloemendaal 17-42, 2. Amsterdam 17-34, 3. Kampong 17-33, 4. Pinoké 17-33, 5. HGC 17-31, 6. Oranje-Rood 17-30, 7. Klein Zwitserland 17-25, 8. Den Bosch 17-20, 9. Rotterdam 17-18, 10. Tilburg 17-8, 11. SCHC 17-8, 12. Hurley 17-3.