Champions Trophy: Rentree zonder glans voor Boxtelse hockeyer Roel Bovendeert

BREDA - Hockey-international Roel Bovendeert (26) uit Boxtel had zijn rentree op een groot landentoernooi iets anders voorgesteld. De Oranje-mannen verloren tijdens hun openingsduel op de Champions Trophy in Breda met 1-2 van Argentinië.

Het was een dure en onnodige nederlaag die het Nederlands team zaterdagmiddag leed op het veld van BH & BC Breda. De ploeg van bondscoach Max Caldas speelde niet groots, maar wist toch veruit de meeste en de beste kansen te creëren tegen olympisch kampioen Argentinië. De winnende goal van de Argentijnen viel in de slotminuut. Met nog 49 seconden te spelen, prikte de 36-jarige Matias Peredes de bal achter keeper Sam van der Ven, die de hele wedstrijd het doel van Oranje verdedigde.

,,Heel zuur dat die bal er in de laatste minuut nog in gaat”, reageerde Roel Bovendeert kort na de wedstrijd. ,,Ik denk dat wij bij een 1-1 tussenstand de meeste aanspraak maakten op de overwinning. Heel erg balen dat ‘ie er toch nog aan de andere kant in gaat”, zei de voormalig hockeyer van MEP in Boxtel.

Nederland was in zijn eerste duel in de Champions Trophy al vroeg op voorsprong gekomen door een doelpunt van spits Mirco Pruyser. Na rust knalde Gonzalo Peillat (oud-speler van HGC) keihard de gelijkmaker binnen uit een strafcorner. De ploeg van Caldas kreeg in het vervolg van de wedstrijd diverse kansen om aan de leiding te komen. Onder anderen Bob de Voogd was dicht bij de 2-1, maar zijn kiezelharde backhandschot werd miraculeus gered door doelman Tomas Santiago van Argentinië. In de ultieme slotfase sloegen de Argentijnen wel doeltreffend toe; 1-2.

Kruisbandblessure

Voor Roel Bovendeert is de Champions Trophy in Breda zijn eerste grote toernooi met het Nederlands team in tweeënhalf jaar tijd. Eind 2015 speelde de speler van Bloemendaal zijn laatste toernooi; de Hockey World League in India. Een vervelende kruisbandblessure in 2016 stokte zijn ontwikkeling. Hij moest negen maanden revalideren. Bovendien stond Bovendeert begin 2015 al vijf maanden aan de kant met een knieblessure. ,,Ik vind het heel mooi dat ik er nu weer bij ben”, zei de geboren Boxtelaar die MEP op 17-jarige leeftijd verruilde voor Bloemendaal. ,,Tijdens mijn revalidatieperiodes spookte wel door mijn hoofd hoe het zou zijn om een groot toernooi te spelen. Dat is het mooiste wat er is en daar hou je je dan aan vast als je eenzaam in de sportschool werkt.”

