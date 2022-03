Clubman en broodtrainer moeten HC Helmond in overgangsklasse houden

De mannen van HC Helmond zijn verwikkeld in een strijd tegen degradatie uit de overgangsklasse. Tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft hadden een laatste plaats op de ranglijst tot gevolg en daarmee werd het vertrek van voormalig coach Robbert Wuisman ingeleid. HC Helmond vond oer-Helmonder Ruud Bouwman bereid om samen met Christiaan Hoekstra, voorheen actief als assistent, de kar te gaan trekken.

Bak aan ervaring

Dat Bouwman (44) een bak aan ervaring meebrengt is nog een understatement. Verdeeld over meerdere clubs, waaronder in Helmond, heeft Bouwman zeventien jaar heren-1 ervaring in de benen en daarnaast was hij in het verleden al eens vier jaar coach van HC Helmond. Voor het bestuur van de Helmondse hockeyclub reden genoeg om hem – met succes – te benaderen met de vraag of hij wil pogen het vaandelteam vlot te trekken.

In die missie is Bouwman dus de samenwerking met Hoekstra aangegaan. Hoekstra (31) was al assistent bij HC Helmond en doet nu, mede op verzoek van de spelersgroep zelf, een stap naar voren. De ex-prof stortte zich al op jonge leeftijd op het trainersvak, nadat hij op 21-jarige leeftijd als speler van Kampong een ernstige knieblessure opliep. Sinds een aantal jaar gaat Hoekstra door het leven als ‘broodtrainer’. Zo is hij naast HC Helmond ook actief in diverse rollen bij Son en Breugel en in zijn woonplaats Breda bij Zwart-Wit.

Voor beiden was de recente stap naar een gezamenlijke positie als hoofdcoach allerminst gepland. Bouwman is hobbymatig betrokken bij de jeugd, terwijl Hoekstra in de schaduw stond als assistent. Bouwman: ,,Voor mij is het absoluut tijdelijk, mijn ‘job’ zit er na dit seizoen weer op. Voor Christiaan is het een mooie eerste stap als hoofdcoach, mooi dat we die samen kunnen zetten.’’

In de missie om HC Helmond te behouden voor de overgangsklasse werden gisteren drie belangrijke punten gepakt. Hoekstra: ,,Echt een geweldige pot. De progressie die we sinds de winterstop hebben gemaakt kwam eruit en dat combineerden we met ouderwets keihard werken.’’ Voor HC Helmond scoorden Dion Honings en Bram Corstens, waarna Teun Vermeulen zijn handtekening onder de winnende treffer zette. Door de overwinning verlaat HC Helmond de laatste plaats in de overgangsklasse en haakt het verder aan bij de concurrentie.

Bouwman en Hoekstra willen van Helmond weer een leeuwenkuil maken, een plek waar tegenstanders met lood in de schoenen naartoe komen. ,,We hebben samen iets gevonden waar we in geloven. De spelers bepalen de richting, wij begeleiden ze daarin zo goed mogelijk’’, aldus Bouwman. Voor Hoekstra moet het als nog relatief jonge coach een begin worden van een route die via de promotieklasse in de hoofdklasse eindigt. ,,Ongeacht de afloop van dit seizoen wil ik de komende jaren in Helmond blijven. Ooit hoop ik bij Kampong terug te keren als coach. Dat zou fantastisch zijn.’’