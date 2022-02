‘Clubmensen’ moeten HC Helmond in de overgangsklasse houden

Houthooft heeft goede hoop dat het tij in de tweede seizoenshelft wordt gekeerd en dat de nieuwe gezichten voor nieuw elan in de spelersgroep gaan zorgen. ‘’Onze ambitie is en blijft om in de overgangsklasse te spelen. Ik hoop en verwacht dat er met deze aanstelling nieuwe drive en motivatie vrijkomt in de spelersgroep. We zijn er in ieder geval trots op dat we de rol van trainer/coach van één van onze vaandelteams kunnen neerleggen bij clubgenoten.’’