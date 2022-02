Coach Nieck Pagonidis vertrekt na dit seizoen bij HCAS

Toen Nieck Pagonidis in de zomer van 2019 begon aan zijn avontuur bij HCAS, had hij niet kunnen bedenken dat een pandemie de hoofdrol ging spelen in de seizoenen die toen voor hem lagen. Zowel het eerste als tweede seizoen waarin Pagonidis aan het roer stond bij HCAS, vielen in het water door corona. Momenteel staat zijn ploeg op de negende plek in de eerste klasse, met nog volop mogelijkheden om in de tweede seizoenshelft een sprong op de ranglijst te maken.

Pagonidis trof bij HCAS een jonge groep speelsters, waarmee hij graag de stap naar de middenmoot van de eerste klasse wilde gaan zetten. ‘’De jaren daarvoor heeft HCAS steeds moeten strijden om niet te degraderen. Mijn doelstelling was om aansluiting te vinden bij de middenmoot, daarin zijn we tot nu toe redelijk geslaagd. Ondanks dat ik wegga, ben ik erop gebrand dit seizoen goed af te sluiten en zou ik graag nog wat plaatsen stijgen op de ranglijst’’, aldus de coach.

Zijn vertrek heeft naar eigen zeggen met een aantal factoren te maken. ‘’Drie ‘coronaseizoenen’ zijn vrij intens geweest. Ik ben toe aan een nieuwe stap, waarbij ik graag weer een herenteam wil coachen. Daar kun je net wat directer zijn en ook dichter bij de groep komen.’’

Die uitdaging hoopt Pagonidis te vinden bij eersteklasser Weert, waar hij vanaf volgend seizoen de mannen onder zijn hoede heeft. ‘’De stap naar een herenteam in de eerste klasse voelt als een stap omhoog en ik kan het blijven combineren met m’n hoveniersbedrijf. Dat is voor mij perfect. Ik heb in Asten een hele fijne tijd gehad en goed kunnen samenwerken met de mensen binnen de club. Ik ben door de voordeur naar binnen gekomen en ga ook door de voordeur naar buiten.’’

HCAS heeft de opvolger van Pagonidis al in huis. Guilliaume van Leest, momenteel nog assistent-trainer, zal volgend seizoen als eindverantwoordelijke voor de groep staan. Pagonidis: ‘’Het voelt goed om de komende maanden stap voor stap het stokje over te kunnen dragen. Als het team enigszins bij elkaar blijft, heb ik er alle vertrouwen in dat ze de komende jaren lekker mee kunnen draaien in de eerste klasse.’’