Comeback levert Oranje-Rood winst op tegen HDM

Hockeyman­nen Oran­je-Rood kloppen Tilburg bij seizoens­ope­ning

15 september De hockeyers van Oranje-Rood zijn de competitie begonnen met een 3-4 overwinning in Tilburg. De ploeg van de nieuwe hoofdcoach Robert van der Horst liet HC Tilburg in de slotfase terugkomen van 1-4 tot 3-4, maar trok uiteindelijk wel de drie punten over de streep.