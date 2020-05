De Brouwer gaat Duyf assisteren bij Oranje-Rood

Komend seizoen is Stefan Duyf de nieuwe hoofdcoach van de hoofdklasser. Hij volgt de Duitse Tina Bachmann op. Oranje-Rood maakte de komst van vijf nieuwe speelsters bekend: Floor Hoogers en Janneke van de Venne komen over van MOP, Carmen Victoria maakt de stap uit de jeugd van HC Den Bosch en van Braxgata komt Belgisch international Pauline Leclef. Verder keert keepster Sarah Sinck terug na een jaar in de Verenigde Staten (Syracuse University). Zij neemt de plek weer in van de gestopte Rachelle Groot. Vanuit de eigen jeugd worden Kim Hendrix en Trijntje Beljaars overgeheveld. Daartegenover staat het vertrek van de sterkhouders Laura Nunnink (naar Den Bosch) en Freeke Moes (Amsterdam). Juul van der Velden (Were Di) en de Uruguayaanse Manuela Vilar del Valle (MOP) gaan op een niveau lager hockeyen.