De nachtmerrie van Floris Wortelboer is verleden tijd: ‘Soms denk ik: ik hoop niet dat ik weer in die ellende terechtkom’

Sophie van Grimbergen gaat met Oran­je-Rood op voor de titel: ‘Het smolt heel mooi in elkaar’

Sophie van Grimbergen (21) staat op het punt om met Oranje-Rood het kampioenschap te pakken in de promotieklasse. Dan gaat via een mooie omweg ook de hoofdklassedroom van de Eindhovense hockeyster in vervulling.