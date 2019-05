De Natris geniet interesse van Oranje-Rood

De Eindhovense club zocht in de winterstop al toenadering. Een gesprek is ook al geweest. De Natris zou de opvolger moeten worden van Bob de Voogd. ,,Ik had dit eigenlijk totaal niet zien aankomen. Het is ook geen geheim of zo. De jongens en coach weten het ook.”

Toch kon De Natris nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst, want hij wil HC Tilburg eerst in de hoofdklasse houden. Aan eventuele degradatie wilde de aanvaller nog geen conclusie verbinden. HC Tilburg strijdt met Cartouche om een plek in de hoofdklasse en staat na de winst van donderdagmiddag (1-2) op matchpoint in een best-of-three serie. ,,Dat vind ik een heel lastige vraag. Natuurlijk is het een mooie stap”, antwoordde de 24-jarige aanvaller. ,,Als je zou degraderen, kun je twee stappen vooruitzetten. Maar ik weet het echt nog niet.”