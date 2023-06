De tranen van Jesse Mahieu spreken boekdelen: hij is niet alleen coach van kampioen Pinoké, maar ook fan

Onder leiding van coach Jesse Mahieu uit Best werden de mannen van Pinoké afgelopen maandag voor het eerst in de clubhistorie landskampioen in de hoofdklasse hockey. Een enorme triomf voor de oefenmeester, maar achter zijn vreugdetranen zat veel meer dan alleen blijdschap.