Deceptie voor Oranje-Rood: hockeyers op eigen terrein uitgeschakeld in Euro Hockey League

Oranje-Rood - dat in de competitie stroef draait na de winterstop - en de Duitse recordkampioen waren voor rust goed aan elkaar gewaagd. De eerste de beste kans voor Uhlenhorst Mülheim was raak. In de vijfde minuut zette Jan Schiffer de Duitsers op voorsprong: 0-1. Aanvoerder Mink van der Weerden bracht zijn ploeg in het tweede kwart op gelijke hoogte. Eerst werd zijn strafcorner nog knap gered, in de rebound pushte hij vanaf randje cirkel beheerst raak: 1-1. Dat was ook de ruststand.