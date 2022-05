Doek valt voor Oranje-Rood in Tilburg: Eindhovense hockeysters volgend seizoen actief op tweede niveau

Ja, weer kwam het zondagmiddag aan op shoot-outs. En weer won de thuisploeg, met dank aan keepster Maddie Hinch. Dat betekende 2-1 en promotie naar de hoofdklasse voor Tilburg en degradatie naar de promotieklasse voor Oranje-Rood uit Eindhoven.

,,Dit doet echt pijn”, zei Trijntje Beljaars nadat de speelsters op het veld van De Oude Warande de tranen de vrije loop hebben gelaten. ,,Het worst case scenario komt uit, voor alles en iedereen bij de club is dit enorm k...”

Verre hoek

HC Tilburg kwam in het derde onderlinge duel van deze week op voorsprong. Er werd in de eerste helft een strafcornervariant gespeeld en de bal kwam op de paal. De rebound was voor de oplettende Cis IJpelaar: 1-0. Sarah Sinck onderscheidde zich door de overige Tilburgse strafcorners onschadelijk te maken, maar aan de andere kant werd Oranje-Rood zelfs vanaf kopcirkel niet echt gevaarlijk. Tot Lisa Post ver in de tweede helft prachtig met de backhand de verre hoek vond: 1-1.

En dus liep het wederom op shoot-outs uit. Oranje-Rood miste de eerste twee via Sian Keil en Fiona Morgenstern. Carmen Victoria bleek het zekerheidje aan Eindhovense zijde, zij wist het net in elke serie te vinden. Pauline Leclef scoorde ook, maar nadat Maddie Hinch de bal van Viviënne Peters stopte was het over en uit voor Oranje-Rood en barstte in Tilburg het feest los. Coach Ageeth Boomgaardt leidde Tilburg naar de hoofdklasse. Zoals ze dat ook in 2009 met toen nog Oranje Zwart deed. Om de Eindhovense club er nu dertien jaar later weer uit te knikkeren.

Hartstikke spannend

Het zat zo dicht bij elkaar dat beide teams deelname aan de hoofdklasse hadden verdiend. Oranje-Rood heeft het ook niet tegen Tilburg laten liggen, maar over het complete seizoen gemeten werd er veel te weinig gewonnen. Het grootste talent van de club, Beljaars met haar 16 jaar, geeft aan dat het sinds de trainerswissel onder Rob Haantjes de goede kant op ging met het team. ,,We gingen er echt voor om hier te winnen en ons hoofdklasseticket terug te pakken. Het was hartstikke spannend. Maar het is niet gelukt. Natuurlijk is het doel om volgend jaar direct weer terug te keren op het hoogste niveau, maar dat plan gaat morgen pas in werking. Dit moeten we eerst even verwerken.”

HC Tilburg - Oranje-Rood 1-1: 21. IJpelaar 1-0 (sc), 58. Post 1-1.

Shoot-outs: Keil 0-0, Timmermans 1-0, Morgenstern 1-0, Zwinkels 2-0, Victoria 2-1, IJpelaar 2-1, Leclef 2-2, Dankers 3-2, Peters 3-2.