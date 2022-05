Doek valt voor winnend HC Helmond

De mannen van HC Helmond deden zondag wat ze moesten doen. In de overgangsklasse B won de ploeg van coach Ruud Bouwman met 5-2 van Xenios, maar het was niet genoeg om degradatie te ontlopen. Concurrent Breda pakte dankzij een 4-4 gelijkspel bij Naarden een puntje en dat was genoeg om de Helmonders voor te blijven.

,,De teleurstelling is immens groot”, zegt Bouwman. ,,Het is verschrikkelijk dat we in de eerste klasse moeten gaan spelen. Dat komt hard aan. Al zagen we het al een tijdje aankomen. Dat maakt de landing iets zachter.”

Dankzij drie doelpunten van Dion Honings en één van Philippe Martens en Sam den Ouden werd er nog wel gewonnen van Xenios, maar dat bleek na afloop niet genoeg te zijn. ,,We speelden echt goed en maakten mooie doelpunten. We lieten zien dat we er graag in wilden blijven. Maar we zijn niet vandaag gedegradeerd. Het kalf is al eerder verdronken. Thuis hebben we in de cruciale potjes tegen Breda en Zwolle te weinig laten zien.”

Bij de Helmonders stoppen spelers Floris Lalisang en Hub Noten. Daar staat de terugkeer van oud-internationaal Bob de Voogd tegenover. Ook in de trainersstaf gaat er het een en ander veranderen. Bouwman die het halverwege het seizoen overnam van Robbert Wuisman stopt, evenals stafleden Ronald Vernooy en Michiel Bouwman. Christiaan Hoekstra gaat wel door.

,,Ik heb ervan genoten. De jongens wilden leren, maar we zijn niet in onze opdracht geslaagd om ons te handhaven. We hebben er alles aan gedaan en een paar leuke potten gespeeld, maar waren net niet stabiel genoeg. Veel dingen zijn goed gegaan, natuurlijk hadden we soms andere keuzes kunnen maken. Maar achteraf is het mooi wonen.”