Droomstart niet genoeg voor Oranje-Rood, dat met flinke cijfers verliest in Amsterdam

Amsterdam - Oranje-Rood: 5-1

De start van het duel kon niet beter voor de Eindhovenaren, die dankzij Thomas Briels al binnen een minuut op voorsprong kwamen. Bij een overwinning zou Oranje-Rood een plekje stijgen ten koste van de Amsterdammers. Zo ver kwam het echter niet, want de hoofdstedelingen bogen de achterstand om in een ruime zege.

Tilburg - Den Bosch: 1-4

Den Bosch deed in een Brabants onderonsje uitstekende zaken in de race om het laatste play-offticket. De ploeg won met 1-4 bij Tilburg, al leek het daar in de openingsfase niet op. Max Kreft zorgde namelijk voor de voorsprong voor Tilburg. Den Bosch had de hele wedstrijd wel de beste kansen, maar stuitte zeker in het begin meermaals op de uitstekend keepende Sander van Berkel. De doelman werd in het restant van de wedstrijd toch vier keer geklopt.