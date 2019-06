Dure nederlaag hockeyers Oranje in Eindhoven

Groot-Brittannië kwam na negen minuten spelen op het veld van Oranje-Rood op voorsprong dankzij een fenomenale uithaal met de backhand van Will Calnan. Twee minuten later maakte Mink van der Weerden alweer gelijk uit een strafcorner: 1-1. In de brandende zon creëerden beide ploegen kansen, maar voor rust werd niet meer gescoord.

In het derde kwart had Mirco Pruijser het geluk niet aan zijn zijde. Zijn inzet kwam via binnenkant paal terug het speelveld in. Vlak voor de laatste onderbreking scoorde Sam Ward wel de 1-2 en direct erna werd het 1-3 via Chris Griffiths.