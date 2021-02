Eerste doelpunt Oranje-Rood in 2021 nog niet meteen goed voor de winst

Na een knappe actie van Fiona Morgenstern in de cirkel schoot Zwinkels in de tiende minuut de bal keihard binnen. De goal verraadde klasse en frustratie, al vond de doelpuntenmaakster zelf dat laatste wel meevallen. ,,Al was ik wel blij dat ie hing, want na de lockdownonderbreking was er geen goal meer gevallen in ons voordeel. Dus ik had wel zoiets van als de kans komt, dan pak ik ’m. En hij kwam. Dat was wel heel fijn, zijn we van de nul af”, zegt Zwinkels in het zonnetje naast het veld.