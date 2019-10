Eerste thuisnederlaag vrouwen Oranje-Rood

Oranje-Rood begon tam aan de wedstrijd. Kampong kwam na 10 minuten verdiend op voorsprong. Na een strafcorner was Tessa Schoenaker attent; 0-1. Lisa Post maakte in het tweede kwart gelijk. Ze knalde overtuigend raak uit een strafcorner; 1-1. Na rust was de wedstrijd in balans. Kampong toonde zich zeer effectief. De Utrechtse vrouwen kregen in het derde en vierde kwart in totaal twee kansen, waarvan er één leidde tot een goal. Elsie Nix maakte na een scrimmage de 1-2.