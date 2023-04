Einde van een tijdperk: hockeyer Thomas Briels vertrekt na dit seizoen bij Oranje-Rood

Dat het vertrek van Thomas Briels bij Oranje-Rood helemaal uit de lucht komt vallen is niet het geval. Een aantal weken geleden maakte Briels via zijn socialmediakanalen bekend dat hij in de zomer vader wordt en in de wandelgangen kwamen toen de geruchten al enigszins op gang. De hockeyer zelf heeft nu ook definitief de knoop doorgehakt en maakte bekend dat Braxgata zijn nieuwe club wordt.

Briels speelde, verdeeld over twee periodes, in totaal dertien seizoenen in Eindhoven. Eerst zeven jaar bij Oranje Zwart en na een uitstapje van twee jaar bij Dragons in zijn thuisland is hij nu bezig aan zijn zesde seizoen bij Oranje-Rood. ,,Dat is natuurlijk niet voor niks dat ik hier zo lang heb gespeeld’’, zegt Briels. ,,De club, de mensen hier en de stad Eindhoven zit verbonden in m’n hart. Maar ik ben 35 jaar en met een kleintje op komst moet je keuzes maken. Ik heb nog steeds heel veel plezier in het hockey, maar iets dichter bij huis leek me wel aangenaam.’’

Anekdotes

Terugkijkend op zijn periode bij de Eindhovense club rakelt Briels een aantal mooie anekdotes op. Met Oranje Zwart werd hij twee keer landskampioen en haalde hij een EHL-titel, wat hem onder andere ‘lid van verdienste’ maakte binnen de club. Later met Oranje-Rood reikte Briels nog éénmaal tot de play-offs, maar daar bleef het bij. Ondertussen reeg hij de interlands voor België aaneen en nam hij namens The Red Lions deel aan vier Olympische Spelen met het goud in Tokio in 2021 als hoogtepunt. Ook werd hij met België zowel Europees áls wereldkampioen. De teller stopte uiteindelijk op 359 caps.

Briels: ,,Het zijn niet alleen titels of bepaalde statistieken die me voldoening geven. Ik heb in mijn tijd in Eindhoven heel veel spelers en coaches zien komen en gaan en heel veel leuke mensen mogen ontmoeten. Vriendschappen voor het leven gemaakt bovenal.’’ Eigenlijk wil hij niemand bij naam noemen, bang om anderen tekort te doen. Voor Harrie van Hout, voorzitter van de Tophockey-commissie bij Oranje-Rood, maakt hij een uitzondering. ,,Die ken ik al vanaf dat ik m’n eerste contract tekende. Harrie steekt op de achtergrond heel veel tijd en energie in het beter maken van de club. Dat verdient alle lof.’’

Transformatie

Volgens de Belg is Oranje-Rood de laatste jaren getransformeerd tot een van de meer professionele hockeyclubs van de wereld. ,,De infrastructuur binnen de club is fantastisch en het was mooi om mezelf daar in te kunnen ontwikkelen. Ook genoot ik ervan om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van jonge spelers. Dat is voor mij misschien wel het allermooiste.’’

Briels hoopt zijn loopbaan bij Oranje-Rood de komende weken af te sluiten met het behalen van de play-offs in de Tulp Hoofdklasse, maar gezien het lastige programma van de Eindhovenaren weet ook hij dat dat een behoorlijke opgave gaat worden. ,,Het zal heel spannend worden, maar niks is onmogelijk. Ik wil absoluut nog voor de winst gaan en in ieder geval genieten van de laatste wedstrijden in het mooie shirt van Oranje-Rood.’’