Eindhovenaar geeft afscheid bij HC Den Bosch glans: ‘Dit was een unieke gebeurtenis’

Sebastian van der Graaf stapt na het tweede verlies tegen Bloemendaal in vier dagen monter de kleedkamer uit. De Eindhovenaar berust in het lot van Den Bosch, dat kort daarvoor is gestrand in de halve finale van de play-offs. En in het lot dat zijn carrière als tophockeyer erop zit.

Wie puur naar het scorebord kijkt zal misschien weinig begrijpen van zijn opgewekte voorkomen. ,,Zie je de uitslagen, dan denk je: het was een walk in the park voor Bloemendaal. Maar op hockeygebied waren het wel echt wedstrijden”, zegt Van der Graaf. ,,Ik kan een heel verhaal afsteken, maar als je me vraagt waar het aan ligt dan gaat het er simpel om dat zij de kansen wel afmaken en wij niet. Die jongens zijn internationals, hebben wat meer ervaring, spelen met net wat meer finesse. En wij maakten toch net iets te veel foutjes in de verdediging.”

‘Unieke gebeurtenis’

‘Den Bosch-onwaardig’ noemt Van der Graaf die foutjes. Want juist de ijzersterke defensie, waar de felle Eindhovenaar een belangrijke pion in was, hielp de club dit seizoen aan de eerste play-offdeelname in twintig jaar. Juist daarom kijkt Van der Graaf niet met een zwaar gemoed terug op de potten tegen Bloemendaal. ,,Dit was een unieke gebeurtenis voor Den Bosch. Ik ben heel trots dat ik daar onderdeel van heb mogen uitmaken.”

Net op tijd dus, want Van der Graaf gaat zich vanaf nu volledig richten op zijn baan bij een vastgoedfonds. Vorige zomer twijfelde hij al of hij door moest gaan bij Den Bosch. ,,Ik ben in augustus afgestudeerd en daarna 32 uur in de week aan het werk gegaan. Dat gaat dan botsen met hockey en dan vraag je je af: waar ga ik voor?”, legt hij uit. ,,Ik vind de zondagen het allermooiste, daar focus ik altijd voor de volle 100 procent op. Maar als me dat doordeweeks niet lukt, dan sta ik er zelf niet achter om door te gaan. Dan kunnen ze beter iemand op mijn positie zetten die wél alle tijd en energie erin wil steken.”

En nu, weer terug naar zijn oude club HC Eindhoven? Van der Graaf gaat er eens rustig over nadenken. ,,Ik kan naar Heren 2, maar dat is een groot niveauverschil met het eerste van Den Bosch. Heren 1 speelt in de eerste klasse, ook een sprong, maar daar komen natuurlijk weer verplichtingen bij kijken. Ik ben er dus nog niet uit. We gaan het zien. Eerst even goed afsluiten met de jongens van Den Bosch.”