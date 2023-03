Forse dreun voor Oranje-Rood bij herstart competitie: ‘Snel stappen maken, anders gaan we nog veel pijn lijden’

Oran­je-Rood weet waar het naartoe moet na nederlaag tegen Bloemen­daal

Bij de topper in de Tulp Hoofdklasse tussen regerend landskampioen Bloemendaal en Oranje-Rood werden in het eerste kwartier de mannen van de jongens gescheiden. De Eindhovenaren lieten zich in de openingsfase afbluffen en liepen daardoor de rest van de wedstrijd achter de feiten aan: 3-0.