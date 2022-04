Geen tweede EHL-titel voor Mink van der Weerden: ‘Het is nergens mooier dan om in Nederland te hockeyen’

Van der Weerden speelde met Oranje Zwart drie EHL-finales. In 2013 verloor hij na shootouts van Harvestehuder en in 2017 bleek zijn latere club, Rot Weiss Köln, te sterk. Alleen in 2015 mocht het strafcornerkanon de beker in de lucht tillen, nadat Hamburg was verslagen.

Na vijf jaar afwezigheid stond Van der Weerden uit Someren dus weer in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi in het hockey. Naar eigen zeggen kwam de EHL misschien te vroeg om in échte topvorm te verkeren en zeker tegen een Bloemendaal in topvorm. Van der Weerden speelde met Köln pas drie duels na de winterstop, die tot 2 april duurde. ,,We waren gewoon niet goed genoeg om van dit Bloemendaal te winnen”, concludeerde het strafcornerkanon.

Na anderhalf jaar afwezigheid keerde de verdediger terug in Nederland. Hij verruilde Oranje Zwart - en later Ornaje-Rood - na twaalf jaar in voor de Duitse topclub. ,,Ik vond er geen zak aan”, grapte hij, om in lachen uit te barsten. Hij glunderde. ,,Het is nergens mooier dan om in Nederland te hockeyen. Dit is oprecht de mooiste atmosfeer waarin je kunt hockeyen. In andere landen ga je dit niet zien. En het is ook leuk om tegen jongens te spelen met wie je jarenlang samengespeeld hebt.”

De entourage van een EHL-finale maakte Van der Weerden in anderhalf jaar Duitsland nog niet mee. ,,Zie het als een matig tot redelijk bezochte wedstrijd in de hoofdklasse”, zei hij. ,,Maar in de hoofdklasse is het ook niet zo druk als hier, behalve bij de play-offs. Dat komt gewoon omdat dit de EHL is.”

Enorme afstanden

Meerdere keren per week pendelt hij vanuit Someren naar de club op en neer. Soms overbrugt hij enorme afstanden in één weekend. ,,Dan ga je van Keulen naar Berlijn en daarna direct door naar Hamburg om daar te overnachten en een dag later een wedstrijd te spelen”, schetste de verdediger als voorbeeld. ,, En dan weer terug naar Keulen én dan weer naar Someren. Zo heb je heel Duitsland in één weekend gezien.”

Oranje

Ook zijn afscheid bij Oranje - hij zwaaide na de Olympische Spelen van Tokio af - kwam nog even ter sprake. ,,De focus, dat gif, om iedere dag, iedere seconde alles perfect te doen dat zit er niet helemaal meer in”, zei Van der Weerden. ,,Maar ik vind het nog altijd schitterend om hard te trainen en elke week zo goed mogelijk te zijn.”

Dat doet hij dus bij Rot Weiss Köln, waar hij ook volgend jaar zal spelen en jaagt op prolongatie van de landstitel. ,,Dat is ons volgende doel.” Maar natuurlijk vergeet hij ook niet te genieten.

Scoreverloop: 17. Croon 0-1, 24. Fuchs 0-2, J. Brinkman (sc) 0-3, 56. Bovendeert 0-4.