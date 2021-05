Gelijkspel hockeysters Oranje-Rood in afscheidsduel clubicoon Daphne van der Velden

Druk van de ketel bij hockey­sters Oran­je-Rood: ‘We zijn ook veel te goed voor de tiende plek waar we nu staan’

25 april Ook volgend seizoen komt het Eindhovense Oranje-Rood uit in de hoofdklasse voor vrouwen. Met het 2-2 gelijkspel in Den Haag tegen play-offploeg HDM pakte het team van coach Stefan Duyf het punt dat nog nodig was om in ieder geval Laren on­der zich te houden.