Gijs van Merriënboer pakt zijn kans: ‘Ik voel heel veel vertrouwen’

Berusting bij Oran­je-Rood: ‘Motiveren steeds lastiger met geen stip aan de horizon’

21 april Hoewel de hockeybond allerlei scenario’s achter de hand had, voelde Oranje-Rood-coach Robert van der Horst het nieuws van dinsdagavond wel aankomen. Nadat de coronamaatregelen in Nederland werden verlengd, besloot hockeybond KNHB het nog lopende seizoen direct te stoppen en niet in de boeken op te nemen.