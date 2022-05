Goede generale Oranje-Rood tegen Den Bosch

Oranje-Rood kon tegen Den Bosch echter vrijuit spelen, lukt het straks ook om op 19, 21 en eventueel nog 22 mei te presteren onder hoge druk? ,,Tegen Victoria deden we dat twee weken geleden ook. Ik heb er zin en ook heel veel vertrouwen in”, countert Lisa Post.

De verdedigende middenveldster zette Oranje-Rood al in de tweede minuut met een rake strafcorner linksonder op voorsprong. Via Rosa Fernig kwam Den Bosch eveneens vanaf kopcirkel op gelijke hoogte. Keepster Sarah Sinck liet met een aantal goede safes zien dat ze in goede vorm is. Spits Sian Keil, die eerder nog een opgelegde kans na een mooie aanval via Nora Bruinsma en Carmen Victoria liet liggen, maakte vlak voor rust wel een veldgoal: 2-1.

Natuurlijk wilde Den Bosch, dat afgelopen donderdagavond de Gold Cup won en komende donderdagavond alweer HDM treft in de halve finales, deze wedstrijd tussendoor niet verliezen. Laura Nunnink, Eindhovense en kind van OR, juichte ingetogen bij haar 2-2 voor Den Bosch. Joosje Burg tekende voor de 2-3.

Met lef een naar voren

Toch stapten de hockeysters van Oranje-Rood met een lekker gevoel van het veld. ,,We hebben goed gespeeld, met lef en naar voren. Niet tegen onszelf maar gewoon tegen de tegenstander, dus weg uit onze hoofden”, aldus Post. ,,We moeten de afgelopen weken, dus ook de wedstrijden tegen SCHC, Victoria en Kampong, in gedachten houden en dat gevoel meenemen. En met die mindset de play-outs benaderen. We hebben nog een weekendje weg met het team en dan komt het moment van de waarheid.”

Oranje-Rood beëindigt het seizoen als elfde en speelt beslissingswedstrijden tegen de nummer twee van de promotieklasse. Die competitie wordt volgend weekeinde beslist. Tilburg staat na de nederlaag van zondag bij nummer drie Leonidas in Rotterdam tweede, Rotterdam is de nieuwe koploper. Bij Tilburg staat oude bekende Ageeth Boomgaardt aan het roer. Onder haar leiding keerde toen nog Oranje Zwart in 2009 terug in de hoofdklasse.

,,Het gaan leuke wedstrijden worden”, denkt Post, die in beeld is bij de bondscoach maar nog geen besluit heeft genomen over haar toekomst. ,,Ik ben vooral bezig met erin blijven. Daarna ga ik wel nadenken.”

Oranje-Rood - HC Den Bosch 2-3: 2. Post 1-0 (sc), 18. Fernig 1-1 (sc), 34. Keil 2-1, 40. Nunnink 2-2, 57. Burg 2-3.

Uitslagen hoofdklasse: SCHC - Kampong 3-0, Victoria - Bloemendaal 0-4, HGC - Pinoké 3-1, Klein Zwitserland - HDM 1-1, Amsterdam - Hurley 1-3.

Eindstand seizoen 2021-2022: 1. HC Den Bosch 22-59*, 2. SCHC 22-54*, 3. Amsterdam 22-39*, 4. HDM 22-36*, 5. Pinoké 22-31, 6. HGC 22-30, 7. Hurley 22-29, 8. Kampong 22-20, 9. Bloemendaal 22-20, 10. Klein Zwitserland 22-20**, 11. Oranje-Rood 22-16**, 12. Victoria 22-12***

* = play-offs om landskampioenschap ** = play-outs om handhaving, *** gedegradeerd naar promotieklasse