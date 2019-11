Goede zondag hockeysters Oranje-Rood

Voor de ploeg van coach Tina Bachmann scoorden Donja Zwinkels en Manuela Vilar del Valle. Nu Oranje-Rood alle elf tegenstanders een keer heeft ontmoet ligt de buit van 22 punten (het gelijkspel in Amsterdam telt als verplaatst duel officieel mee in de terugronde) in de lijn van voorgaande seizoenen.

Drie keer op rij werd de play-offs bereikt, maar gezien de vele wijzigingen in de selectie is dat in seizoen 2019-2020 geen abc’tje. Het gat met nummer vijf Pinoké, zondag 1 december in Eindhoven de volgende tegenstander, bedraagt na twaalf duels echter al vijf punten (23 om 18).