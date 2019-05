Grote aanjager Van der Horst jaagt niet meer: ‘Naarmate je ouder wordt, moet je er nog meer voor doen’

Van der Velden (Oran­je-Rood): ‘Gehoopt dat we de volgende stap konden zetten’

18 mei Voor het derde seizoen op rij was het na twee wedstrijden in de play-offs klaar voor de hockeysters van Oranje-Rood. Amsterdam was zaterdagmiddag na shoot-outs voor de tweede keer te sterk. ,,We waren klaar voor een derde wedstrijd, maar we kunnen naar huis”, reageerde middenveldster Daphne van der Velden.