Hans Erik Tuijt als EHL-voorzitter terug op bekend hockeyterrein in Eindhoven

Als klein jochie speelde Hans Erik Tuijt bij de Eindhovense hockeyclub EMHC. Een kleine veertig jaar later is hij als voorzitter van de Euro Hockey League terug op bekend terrein; bij de club die na de fusie met Oranje Zwart als Oranje-Rood door het leven gaat.

Natasja Weber

Eindhoven

In het clubhuis van Oranje-Rood kijkt Hans Erik Tuijt om zich heen en schiet dan in de lach. Zijn blik blijft hangen op het bord aan het plafond waarop de leden van verdienste van EMHC staan vermeld. ,,Hé mijn vader staat er ook bij. Grappig, dat wist ik niet”, zegt Tuijt en hij wijst naar ‘dhr. H. Tuyt’, zoals de naam van zijn vader is gespeld.

Voor de voorzitter van de Euro Hockey League (EHL) voelt het prestigieuze evenement in Eindhoven als thuiskomen. Vanaf zijn jongste jeugd tot zijn achttiende keepte hij bij EMHC. Ook stond Tuijt tweemaal in het doel van Heren 1. Met zijn hockeymaten van toen heeft hij nog altijd contact. ,,We hebben een appgroep en kort voor de fusie tussen EMHC en Oranje Zwart hebben we samen nog een wedstrijd gespeeld op het oude complex. Hartstikke leuk.”

Hans Erik Tuijt woont inmiddels al jaren in Haarlem nadat hij voor zijn werk als directeur ‘Global Sponsoring’ van Heineken zetelde in Portugal, Brazilië en Australië. Tuijt vervulde van 2008 tot 2014 een bestuursfunctie bij hockeyclub Bloemendaal, waarna hij werd benaderd om voorzitter van de EHL te worden. ,,In 2015 vroeg Jons Hensel, de eerste voorzitter van de EHL, mij of ik zijn opvolger wilde worden. Dat leek me een leuke uitdaging. Bij voorgaande edities van het toernooi met Europese topclubs zag ik zoveel enthousiasme en passie bij iedereen. Niet alleen bij de spelers maar ook bij het publiek.”

Kloof

Tuijt kijkt vanuit het clubhuis naar buiten en wijst op de ambiance op het sportpark. ,,Oranje-Rood heeft fantastisch werk verricht. De club is er in geslaagd een geweldige sfeer te creëren. Ja, natuurlijk is het jammer dat Oranje-Rood als organiserende club in de achtste finales werd uitgeschakeld door Uhlenhorst Mülheim. Dat is het laatste wat je zo’n club gunt. Maar dat is topsport. Ook Kampong ging eruit tegen Rot Weiss Köln in een spannende pot. Het laat zien hoe competitief het tophockey is geworden. De Duitsers, Belgen en Spanjaarden verkleinen steeds meer de kloof met de Nederlandse clubs.”

Dames