Harrie Kwinten werd wereldkampioen in het hol van de leeuw: ‘Ik ben toen vier dagen dronken geweest’

‘Harrie Kwinten was er wel zo één’, schreef deze krant in het verleden, doelend op het feit dat de hockeyer vijftien jaar lang in het vaandelteam van Oranje-Zwart, één van de voorlopers van Oranje-Rood, heeft gespeeld. Kwinten fungeerde in de jaren 80 en vroege jaren 90 als rots in de branding in de Eindhovense defensie, was de onbetwiste strafcornerkoning en droeg acht jaar de aanvoerdersband. ,,Ik was wel een belangrijke speler ja’’, zegt de oud-hockeyer zelf over zijn rol binnen de ploeg.