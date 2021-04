HC Den Bosch weer de beste van Europa na makkelijke zege op Club de Campo

Bloemen­daal naar finale Euro Hockey League, ook hockey­sters Den Bosch naar eindstrijd

3 april Het is de hockeyers van Bloemendaal gelukt de finale van de Euro Hockey League te bereiken. De enige Nederlandse deelnemer aan het Final Four-toernooi was in Amsterdam via shoot-outs te sterk voor het Belgische Royal Leopold Club: 5-4. Na de reguliere speeltijd was het 1-1.