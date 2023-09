HC Helmond moet weer ‘onneembare vesting’ worden: ‘Ons team bestaat uit spelers die we allemaal zelf opgeleid hebben’

Wat er dit seizoen ook gebeurt bij HC Helmond, aan een gebrek aan hockeykennis en -ervaring zal het in ieder geval niet liggen. De ploeg is zelf enkele ervaren spelers rijk en ook in de staf kent men het klappen van de zweep. Ronald Vernooy heeft het stokje als hoofdcoach overgenomen van Christiaan Hoekstra, die na een uiterst succesvol seizoen (promotie én bekerwinst) is uitgevlogen. Voor Vernooy (48) de eerste keer als eindverantwoordelijke, maar die titel zegt hem eigenlijk niet zo veel.

Hij vertelt: ,,Ik ben daar heel nuchter in. De groep moet weten wie eindverantwoordelijk is en dat ben ik nu. De ambitie om hoofdcoach te worden heb ik nooit gehad, maar ik vind het wel leuk om te mogen doen. Ik zet de grote lijnen uit, maar zowel binnen de staf als de spelersgroep zijn we een team; we doen het samen.”

Daarbij kan Vernooy leunen op niet de minste namen. Zo heeft HC Helmond oude bekende Sjef Hendrikx – die in het verleden al zes jaar hoofdcoach was bij de Helmonders – bereid gevonden om de videoanalyse te doen en Bob de Voogd zal vanuit de spelersgroep de kar gaan trekken en eenmaal per week de training verzorgen.

Mark Hornman assistent

Ook oud-speler Mark Hornman heeft zich bij de staf gevoegd, als assistent. Vernooy: ,,We hebben een mega ambitieuze groep met daarin leeftijden van 18 tot 35. Het is een heel hecht team waarin sommigen nog veel moeten leren en anderen vooral hun niveau vast moeten houden. Daarbij mikt de een op handhaving, terwijl er ook een aantal spelers zijn die voor het linkerrijtje willen gaan.’’

Vernooy ziet in ieder geval een ambitieuze groep die stappen wil maken. ,,De rode draad is dat HC Helmond een plek moet zijn waar tegenstanders niet graag komen”, stelt de nieuwe coach. Met een knipoog: ,,Op sportief gebied uiteraard, want na de wedstrijd wordt de strijdbijl begraven en is iedereen gewoon welkom voor een biertje.”

Met de rentree in de overgangsklasse hoopt Vernooy ook weer wat aantrekkingskracht in de regio te winnen. ,,Ons team bestaat uit spelers die we allemaal zelf opgeleid hebben. Dat is iets heel moois en daar zijn we ook trots op, maar jonge spelers uit de regio die op niveau willen hockeyen moeten zich absoluut welkom voelen om naar onze club te komen”, duidt de Helmonder.

Zondag bijt HC Helmond het spits af op bezoek bij het Tilburgse Were Di.

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Eindhovens Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: ED.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.