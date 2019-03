HC Tilburg perfecte oplossing voor Charlotte Derkx

Zondag beginnen de meeste hockeyers aan hun tweede competitiehelft. Ook in de promotie klasse. Daarin draaien de vrouwen van Were Di in de top mee, maar is er ook voor stadsgenoot HC Tilburg nog veel mogelijk. De ploeg staat zevende, slechts zes punten achter de koploper. Dat terwijl Tilburg zich vorig seizoen met de hakken over de sloot voor de nieuwe competitie plaatste. ,,We hebben het in de eerste seizoenshelft boven verwachting goed gedaan”, zegt Charlotte Derkx. ,,We zijn wel realistisch, als we in de middenmoot blijven staan, mogen we tevreden zijn.”