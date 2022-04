Het regent jeugdspelers bij Oranje-Rood: ‘Echt fantastisch’

Om de continuïteit van de club te waarborgen en de concurrentie met de Randstedelijke clubs aan te kunnen blijven gaan, zet Oranje-Rood vol in op de jeugdopleiding. Ook deze zondag in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Rotterdam kwamen de nodige jeugdexponenten binnen de lijnen.

,,Een échte Oranje-Rood-middag.” Zo bestempelde coach Robert van der Horst de wedstrijd van gistermiddag tegen Rotterdam en de futiliteiten daar omheen. ,,Heerlijk weer, een volle tribune, spelende kinderen en een mooie pot hockey. Dat is waar we als club blij van worden”, sprak de coach van het vaandelteam.

Na de winst tegen Rotterdam werden Thomas Briels en oud-speler Mink van der Weerden gehuldigd. Briels kwam eer toe voor de successen met de Belgische nationale ploeg en daarnaast maakte de aanvaller afgelopen week zijn honderdste doelpunt in dienst van de Eindhovense ploeg. Van der Weerden werd alsnog bedankt voor zijn bewezen diensten in het verleden, omdat het er eerder niet van was gekomen om officieel afscheid te nemen van de strafcornerspecialist.

De huldigingen dienden onbewust ook als inspiratiebron voor de aanstormende talenten van Oranje-Rood, waar de club er behoorlijk wat van heeft. Van der Horst: ,,Onze visie is om elk jaar één tot drie jeugdspelers aan te laten sluiten bij heren-1. Zij krijgen dan een paar jaar de tijd om zich te ontwikkelen tot volwaardig hoofdklasse-speler. Max de Bie en Sheldon Schouten zijn daarvan mooie voorbeelden. Zij maakten een aantal jaren geleden de overstap uit de jeugd en zijn nu belangrijke spelers voor ons.”

Job Scheffers, 19 jaar (aanvaller)

Vorig jaar maakte Job Scheffers de stap vanuit de jeugd naar heren-1, waarbij de aanvaller wekelijks speeltijd krijgt. ,,Er komen steeds meer minuten bij. We krijgen als jeugdspelers veel ruimte om onszelf te ontwikkelen en daar zijn we trots op”, aldus de aanvaller die vorig seizoen al zijn eerste doelpunt voor Oranje-Rood maakte.

Pim Haring, 19 jaar (verdediger)

Net als Scheffers is ook Pim Haring een kind van de club. Sinds de D-jeugd spelen ze samen en dromen ze ervan om basisspeler te worden in het eerste. ,,Voor ons is het zaak om gewoon hard te werken en van daaruit je minuten te pakken”, zegt de talentvolle verdediger. ,,Ik ben blij met de minuten die ik al krijg, die lijn wil ik graag doorzetten.”

Nieki Verbeek, 17 jaar (keeper)

Voor Nieki Verbeek was de wedstrijd tegen Rotterdam er één om nooit te vergeten. Het keeperstalent uit de A1 kwam twee minuten voor tijd – toen de eindstand al op het scorebord stond – binnen de lijnen en maakte daarmee zijn officiële debuut voor Oranje-Rood. ,,Echt fantastisch”, zei de glunderende goalie na afloop. ,,De komende jaren blijf ik investeren in m’n ontwikkeling en daarbij hoop ik natuurlijk veel te leren van Pirmin Blaak. Mijn droom is om hier eerste keeper te worden, dus op termijn hoop ik het stokje van Pirmin over te kunnen nemen.”

In de wedstrijd tegen Rotterdam liet ‘de jeugd’ zich dus opnieuw zien en droeg daarmee bij aan de belangrijke zege. ,,Op die voet willen we verder”, aldus Van der Horst. En wellicht wacht dan voor Scheffers, Verbeek, Haring of één van de andere talenten als Wouter Bornebroek of Michiel Moret over pakweg vijftien jaar een soortgelijke huldiging als die Briels en Van der Weerden zondag kregen.

Scoreverloop: 4. Stockbroekx 1-0, 40. Stockbroekx 2-0, 51. Hertzberger 2-1 (sb.), 60. Van Merriënboer 3-1 (sc.), 68. Halfmann 4-1.

Uitslagen Tulp Hoofdklasse: Klein Zwitserland - Hurley 3-1, SCHC - Bloemendaal 2-3, Den Bosch - Tilburg 4-2, HGC - Pinoké 1-2, Amsterdam - Kampong 1-0.

Stand mannen (per 10-4): 1. Bloemendaal 19-48*, 2. Amsterdam 19-38, 3. Pinoké 19-37, 4. Kampong 19-36, 5. Oranje-Rood 19-34, 6. HGC 19-32, 7. Klein Zwitserland 19-28, 8. Den Bosch 19-26, 9. Rotterdam 19-21, 10. Tilburg 19-8, 11. SCHC 19-8, 12. Hurley 19-3. * geplaatst voor play-offs